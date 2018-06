Kairo (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der Nähe des Obersten Gerichtshofes in Kairo ist am Montag ein Mensch getötet worden. Nach Angaben der ägyptischen Polizei wurden sieben Menschen verletzt, unter ihnen drei Polizisten. Die Nachrichtenagentur Mena meldete unter Berufung auf das Innenministerium, bei dem Toten handele es sich um einen Zivilisten. Zunächst war nicht klar, ob der Anschlag einem Polizeiposten oder einer U-Bahn-Station in der Nähe des Gerichtsgebäudes galt.

