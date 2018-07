Genf (dpa) - Nach einem leichten Plus zum Jahresstart haben die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Februar noch einmal deutlich zugelegt. Die Zahl der neuzugelassenen Fahrzeuge stieg um 7 Prozent auf 223 300 Fahrzeuge, wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte. In den ersten beiden Monaten steht damit ein Plus von 5 Prozent auf 434 600 Neuwagen. Für das Gesamtjahr zeigte der Verband sich vorsichtig optimistisch: Mit mehr als 3 Millionen Neuzulassungen in Deutschland werde man das Ergebnis des Vorjahres (3,04 Mio) voraussichtlich leicht überschreiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.