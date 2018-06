Dhaka (AFP) Wenige Tage nach der Ermordung des prominenten atheistischen Bloggers Avijit Roy haben die Sicherheitskräfte in Bangladesch einen Verdächtigen festgenommen. Der "fundamentalistische Blogger" Farabi Shafiur Rahman sei in der Hauptstadt Dhaka gefasst worden und gelte als "Hauptverdächtiger", teilten Eliteeinheiten am Montag mit. Erste Erkenntnissen zufolge habe er Roy in den Onlinediensten Twitter und Facebook bedroht.

