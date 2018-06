Sacramento (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Chris Kaman hat mit den Portland Trail Blazers den dritten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Das Team aus Oregon setzte sich bei den Sacramento Kings mit 110:99 durch und feierte einen seiner seltenen Auswärtserfolge. Von den vergangenen elf Partien in fremden Hallen konnten die Trail Blazers nur zwei gewinnen.

Center Chris Kaman, der nicht in der Starting Five stand, kam in 18:01 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und drei Rebounds. Bester Werfer beim Sieger war Allstar Damian Lillard mit 31 Punkten. Auf 26 Zähler und 15 Rebounds kam Forward LaMarcus Aldridge. Portland belegt in der Western Conference mit 39 Siegen und 19 Niederlagen den vierten Platz.

Superstar LeBron James setzte im Spiel seiner Cleveland Cavaliers bei den Houston Rockets 4,2 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung zwei Freiwürfe daneben und vergab die Chance zum Ausgleich. Die Cavs unterlagen 103:105. James war mit 37 Punkten Topscorer des Spiels.