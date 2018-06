Peking (AFP) Ein Dokumentarfilm über die dramatische Luftverschmutzung in China stößt auf riesiges Interesse: Binnen eines Tages sei der Film der ehemaligen TV-Moderatorin Chai Jing 155 Millionen Mal im Internet aufgerufen worden, berichtete die "Global Times" am Montag. In der 103 Minuten langen Doku gibt es unter anderem Interviews mit Behördenvertretern aus der britischen Hauptstadt London und dem kalifornischen Los Angeles, die von ihrem Kampf gegen die Luftverschmutzung berichten. Die Einwohner chinesischer Großstädte leiden seit Jahren unter starkem Smog, insbesondere im Winter ist die Luftqualität oft dramatisch schlecht.

