Berlin (AFP) Trotz anhaltend schwieriger Verhandlungen hat die Bundesregierung ihr Angebot zur Bereitstellung von Drohnen für die Überwachung des Konfliktgebiets in der Ostukraine erneuert. "Das Angebot - jedenfalls von deutscher Seite - ist weiter im Raum", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

