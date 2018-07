Düsseldorf (AFP) Der deutsche Mindestlohn von derzeit 8,50 Euro pro Stunde liegt im internationalen Vergleich lediglich im Mittelfeld. Das zeigt eine am Montag in Düsseldorf veröffentlichte Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Während sich der deutsche Mindestlohn im westeuropäischen Vergleich immerhin noch "am unteren Rand" der Spitzengruppe hinter Luxemburg, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Irland wiederfindet, sieht es der Studie zufolge im erweiterten Ländervergleich schon ungünstiger aus.

