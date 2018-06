Berlin (AFP) Der EU-Außenpolitiker Elmar Brok (CDU) hat der russischen Führung eine systematische Verfolgung der Opposition vorgeworfen. In Russland herrsche ein "System, in dem zufälligerweise nur Oppositionspolitiker, kritische Journalisten ums Leben kommen, wo nur Oppositionspolitiker ins Gefängnis wandern", sagte Brok am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" zum Mord an dem Oppositionspolitiker Boris Nemzow, der am Freitag in Moskau auf offener Straße erschossen worden war. "Ich glaube, dass alle Oppositionsbewegung zerschlagen wird", fügte Brok hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.