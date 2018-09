Berlin (AFP) Nach dem Großeinsatz der Polizei in Bremen schätzt die Bundesregierung die Terrorgefahr in Deutschland als anhaltend hoch ein. Deutschland sei "nach wie vor im Fokus des dschihadistischen Terrorismus", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Montag in Berlin. Es gebe eine "hohe Gefährdung" der inneren Sicherheit, die "jederzeit auch tatsächlich in Form von Anschlägen unterschiedlicher Dimension und Intensität real werden kann". Dies sei aber bereits vor dem Bremer Großeinsatz so gewesen: "Das hat sich durch dieses Wochenende nicht weiter geändert."

