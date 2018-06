Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den deutschen Vorsitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen nutzen, um die Beteiligungsmöglichkeiten von Nichtregierungsorganisationen in dem Gremium auszubauen. Berlin wolle "eine Art Brückenbauer" sein, "um der zunehmenden politischen Polarisierung innerhalb dieses Menschenrechtsrats entgegenzuwirken", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Montag in Berlin weiter. Dies sei "Ausdruck unseres deutschen Einsatzes für Menschenrechte".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.