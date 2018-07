Berlin (AFP) Das Bundesfinanzministerium hat der griechischen Regierung einen Verstoß gegen die Umgangsformen in der Eurogruppe vorgeworfen. Mit seiner Kritik an Spanien und Portugal habe der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ein "sehr ungewöhnliches Foulspiel" begangen, sagte der Sprecher des Ministeriums, Martin Jäger, am Montag in Berlin. "Das tun wir nicht in der Eurogruppe, das gehört sich nicht."

