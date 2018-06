Augsburg (AFP) Vor dem Amtsgericht Augsburg hat am Montag der Prozess gegen den früheren CSU-Landtagsfraktionschef Georg Schmid wegen sogenannten Verwandtenaffäre begonnen. Schmid ist wegen Steuerhinterziehung und Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt angeklagt. Er soll seine Ehefrau als Scheinselbstständige in seinem Abgeordnetenbüro beschäftigt und die Sozialkassen so um fast 348.000 Euro geprellt haben.

