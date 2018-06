Berlin (AFP) In der CDU mehren sich die Forderungen nach einem modernen Einwanderungsrecht: Ein Land, das für qualifizierte Einwanderung attraktiv sein wolle, brauche ein "klares, transparentes und leicht verständliches Einwanderungsgesetz", heißt es in einem am Montag von der Initiative "cdu2017" vorgestellten Thesenpapier. Derzeit würden die Fragen der Zuwanderung in vielen, unterschiedlichen Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geregelt, kritisieren die Autoren des Papiers.

