Verden (AFP) Vor dem Landgericht in Verden ist am Montagvormittag der Prozess gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy (SPD) fortgesetzt worden. Dem 45-Jährigen wird der Besitz kinder- und jugendpornografischen Materials zur Last gelegt. Möglich ist eine vorzeitige Einstellung bei Zahlung einer Geldauflage in Höhe von etwa 5000 Euro.

