Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder hat die Lehrergewerkschaften GEW die angestellten Lehrer in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks ab Dienstag aufgerufen. Aktionen sind in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen angekündigt, wie eine GEW-Sprecherin am Montag in Frankfurt am Main sagte. Vielerorts ist demnach mit Unterrichtsausfall zu rechnen.

