Paris (AFP) Madonna geht ab Ende August mit ihrem neuen Album "Rebel Heart" auf Tour. Geplant sind Auftritte in insgesamt 35 Städten Nordamerikas und Europas, teilte der Veranstalter Live Nation am Montag mit. Zum Auftakt der Tournee kommt die 56-jährige Pop-Diva demnach am 29. August nach Miami (Florida), Europa-Premiere ist dann am 4. November in Köln.

