Berlin (AFP) Viele Smartphone-Nutzer würden gern über ihr Handy Bus-, Bahn- oder Taxifahrten bezahlen. 29 Prozent der Nutzer haben Interesse, den Fahrpreis künftig so zu entrichten, teilte der Hightech-Verband Bitkom am Montag in Berlin mit. Laut der Umfrage im Auftrag des Verbands würde zudem etwa jeder vierte Smartphone-Nutzer gern Parktickets mobil bezahlen; 19 Prozent finden diese Möglichkeit für Freizeitaktivitäten, etwa Kino- oder Museumsbesuche, attraktiv.

