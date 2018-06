Madrid (AFP) In der Europäischen Union gibt es nach Angaben des spanischen Finanzministers Luis de Guindos Diskussionen über ein drittes Hilfsprogramm für Griechenland. Es seien entsprechende Berechnungen im Gange, sagte de Guindos am Montag am Rande einer Konferenz im spanischen Pamplona. Dabei gehe es um "30 Milliarden, 40 Milliarden, 50 Milliarden Euro", verlautete aus dem Umfeld des Ministers. Den Beitrag Spaniens bezifferte der Minister auf 13 Prozent der Gesamtsumme. Zugleich betonte er, dass ein drittes Hilfspaket derzeit nicht auf der Tagesordnung stehe.

