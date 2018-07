Berlin (AFP) Die SPD-Parteispitze hat den Vorstoß von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für einen höheren Wehretat kritisiert. Dass Schäuble seine Überlegungen per Zeitungsinterview verbreitet habe, sei die "unangemessenste" Weise, das Thema voranzutreiben, sagte SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel am Montag nach einer Vorstandssitzung in Berlin. Bevor die SPD einem höheren Etat für die Bundeswehr zustimme, müsse Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ein Konzept vorlegen, "wohin die Reise gehen soll".

