Berlin (AFP) Die Berliner Koalitionsparteien haben ihren Streit um Details für die geplante Frauenquote für Führungsposten in Unternehmen beigelegt. Der Entwurf von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) sei "an den entscheidenden Stellen nachgebessert" worden, teilte Unions-Vizefraktionschefin Nadine Schön am Montagabend in Berlin mit.

