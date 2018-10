Berlin (dpa) - Um das Thema Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa geht es in Berlin bei einer Konferenz der Europäischen Investitionsbank. Daran nehmen unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker teil. Nach Ansicht Merkels muss das groß angelegte Investitionsprogramm der Europäischen Union durch bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen ergänzt werden. Merkel hob in ihrem Video-Podcast vor allem Zukunftsinvestitionen in den Breitbandausbau und den Forschungsbereich hervor.

