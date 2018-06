Köln (SID) - Michael Schumachers Sohn Mick startet in diesem Jahr erstmals in einer Formel-Serie. Wie Managerin Sabine Kehm am Montag verkündete, steigt Schumacher junior, der am 25. März 16 Jahre alt wird, mit Van Amersfoort Racing in die Deutsche ADAC Formel 4 Serie ein.

2014 wurde Mick Schumacher im Kart Zweiter der Welt-, Europa- und deutschen Meisterschaft, 2015 wird er sich auf den Formel-Sport konzentrieren und keine Kartrennen mehr fahren. Saisonstart der Formel 4 ist vom 24. bis 26. April in Oschersleben, das Finale findet vom 2. bis 4. Oktober in Hockenheim statt. "Wir haben bei Testfahrten seine Fähigkeiten beobachtet, und wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison", sagt Teamchef Frits van Amersfoort über Mick Schumacher.

Der Niederländer hat einen guten Ruf, wenn es um das Erkennen von Talenten im Motorsport geht. Der jüngste Aufsteiger aus den Reihen von Van Amersfoort Racing ist der 17-jährige Niederländer Max Verstappen, der in diesem Jahr im Team Toro Rosso seine Formel-1-Premiere feiert.

ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk hatt bei der Vorstellung der Serie im vergangenen Jahr die Formel 4 als "eine zeitgemäße Plattform für den Formel-Nachwuchs in Deutschland" bezeichnet: "Somit gibt es einen durchgängigen Weg für die Talente von der Formel 4 über die Formel 3 bis hin zur Formel 1 und das alles mit modernsten Sicherheitsstandards."