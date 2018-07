Vallauris (AFP) Napoleon Bonaparte ist zurück aus Elba: Etwa 200 geschichtsbegeisterte Anhänger des französischen Kaisers haben am Sonntag im südlichen Golfe-Juan die Rückkehr Napoleons von seiner Exil-Insel nachgestellt. Am Strand wurde der in kaiserliche Kleider gehüllte Schauspieler Frank Sanson alias Napoleon mit drei Kanonenschüssen begrüßt. "Ich bin glücklich, wieder zurück zu sein", rief er vor mehreren tausend Zuschauern des Spektakels.

