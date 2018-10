Gibraltar (SID) - Der Fußball-Verband von Gibraltar, Gegner der deutschen Weltmeister in der Qualifikation zur EM 2016, hat seinen Nationaltrainer Allen Bula entlassen. Die Trennung vom 50-Jährigen nach fünf Jahren im Amt gab die GFA am Montag bekannt, ohne einen Nachfolger zu benennen.

"Nach einer eingehenden Untersuchung ist der Verband zu dem Schluss gekommen, dass ein sofortiger Wechsel auf dem Trainerposten angemessen ist. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig oder hastig getroffen", lautete die offizielle Stellungnahme.

In der EM-Qualifikation, an der Gibraltar erstmals teilnimmt, hat die Mannschaft bislang alle vier Spiele verloren. Gegen Deutschland zogen sich die Amateure gut aus der Affäre, am 14. November verloren sie in Nürnberg 0:4. Am 29. März bestreitet Gibraltar sein nächstes Qualifikationsspiel in Schottland.