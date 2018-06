Berlin (SID) - Angreifer Julian Schieber vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC droht das vorzeitige Saison-Aus. Der 26-Jährige muss sich am Mittwoch einer Operation am linken Knie unterziehen und wird den Berlinern im Abstiegskampf in den kommenden Wochen fehlen.

Schieber, mit sieben Treffern bislang erfolgreichste Torjäger der Hauptstädter, fehlte bereits im letzten Heimspiel gegen den FC Augsburg (1:0) am Samstag. Der Ex-Dortmunder war in der Vorwoche im Training auf das Kniegelenk gefallen.