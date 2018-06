Jerusalem (AFP) Während Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington das angestrebte Atomabkommen mit dem Iran zum Hauptproblem seines Landes erklärt, machen ihm zu Hause neue Ermittlungen wegen einer Japanreise zu schaffen. Israels Rechnungshof habe Nachforschungen zur Rechtmäßigkeit der Kostenübernahme dieser Reise eingeleitet, an der auch die beiden Söhne Netanjahus teilnahmen, berichtete am Montag die liberale Tageszeitung "Haaretz". Auch neue Sozialproteste drängen sich zwei Wochen vor der Parlamentswahl in den Vordergrund.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.