Baden-Baden (dpa) - Die Suche nach einem neuen "Tatort"-Standort im Südwesten soll in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. Eine Entscheidung werde im Laufe des Jahres fallen, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks in Baden-Baden der dpa. Als künftiger Standort der ARD-Krimireihe seien mehrere Städte und Regionen im Gespräch. Diese würden derzeit geprüft. Der Schauplatz müsse mit den neuen Ermittlern und geplanten Geschichten in Einklang gebracht werden. Hierzu würden unterschiedliche Konzepte erarbeitet. Geplant sind den Angaben zufolge jährlich zwei "Tatort"-Folgen am neuen Standort.

