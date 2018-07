München (dpa) - Auf ihrer "Prismatic World Tour" macht die US-amerikanische Popsängerin Katy Perry (30) Station in Deutschland. Das erste von vier Konzerten hierzulande geht heute in der Münchner Olympiahalle (20.00 Uhr) über die Bühne.

Das aktuelle Album "Prism" der Sängerin erschien bereits im Herbst 2013, seit Mai 2014 ist sie damit auf Welttournee. Fans dürfen sich auch in München auf eine spektakuläre, quietschbunte Live-Show und Hits wie "Roar" oder "This Is How We Do" freuen. Weitere Konzerttermine der "Prismatic World Tour" in Deutschland: Köln (5. März), Hamburg (12. März), Berlin (13. März).