Rangun (AFP) Einige Monate vor der nächsten Parlamentswahl in Myanmar ist in dem südostasiatischen Land ein sogenannter Weißer Elefant gefangen worden - nach vorherrschender Meinung ein Vorbote für politischen Fortschritt. Das seltene Albinotier von zart pinker bis hellbrauner Farbe wurde in einem Reservat im südlichen Irrawaddy-Delta eingefangen, wie staatliche Medien am Montag berichteten. Es handelt sich demnach um den neunten Weißen Elefanten, der nun in Myanmar in Gefangenschaft leben soll.

