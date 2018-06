Jerusalem (AFP) Vor dem Hintergrund der instabilen Lage in den Palästinensergebieten halten die israelischen Streitkräfte seit Wochenbeginn ein zweitägiges Großmanöver im besetzten Westjordanland ab. Rund 13.000 Reservisten wurden dafür mobilisiert, davon mussten 3000 zu Gefechtsübungen einrücken und die anderen in Bereitschaft bleiben, erklärte die Armee am Sonntagabend.

