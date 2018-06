Berlin (AFP) Der in Moskau auf offener Straße erschossene russische Oppositionspolitiker Boris Nemzow verfügte nach Angaben eines Freundes über "Beweise" für die Präsenz russischer Soldaten in der Ukraine. Nemzow habe diese Beweise veröffentlichen wollen, sagte Ilja Jaschin am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Nemzow sagte demnach, dass er Kontakt zu Angehörigen von in der Ukraine getöteten russischen Soldaten habe. Alle Beweise habe er in einem Bericht mit dem Titel "Putin und der Krieg" zusammengefasst.

