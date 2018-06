Barcelona (AFP) Mit zwei neuen Modellen will der südkoreanische Technologiekonzern Samsung seinen Spitzenplatz auf dem hart umkämpften Smartphone-Markt verteidigen. Vor dem Beginn der internationalen Mobilfunkmesse in Barcelona stellte Samsung am Sonntagabend sein neues Galaxy-Modell S6 sowie das Galaxy S6 Edge vor - ein Phablet, das wegen seines großen Displays eine Mischung aus Smartphone und Tablet darstellt. Dabei wartete der Konzern mit einer besonderen Neuheit auf: Die Kanten des Galaxy S6 Edge sind links und rechts am Display abgerundet.

