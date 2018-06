Bad Hersfeld (dpa) - Der neue Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, Dieter Wedel (72), will für den Sommer mehr Stars verpflichten. Zuletzt seien die Schauspieler in Bad Hersfeld zu unbekannt gewesen, sagte Wedel der Deutschen Presse-Agentur.

Dass große Namen auch großes Geld kosten, sei ein Trugschluss: "Berühmte Schauspieler sind nicht viel teurer als weniger bekannte. Sie verlangen nur etwas mehr Aufmerksamkeit, sie wollen empfangen werden und sicher sein, dass sie gut rüberkommen." Wenn mehr Stars kämen, kämen auch mehr Zuschauer - und letztlich auch mehr Sponsoren.

"Man darf die Festspiele nicht kaputt sparen. Zuletzt ist hier eine Menge schiefgelaufen", sagt Wedel. Er wird an diesem Donnerstag auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin persönlich die Werbetrommel für die 65. Saison des Freilicht-Theaterfestivals (6. Juni bis 2. August) in Hessen rühren.

