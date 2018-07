Genf (AFP) Im bewaffneten Konflikt in der Ostukraine sind nach Angaben der UNO bereits mehr als 6000 Menschen getötet worden. Die Kämpfe hätten zu einer "schonungslosen Zerstörung" ziviler Leben und der Infrastruktur geführt, erklärte UN-Menschenrechtskommissar Seid Ra'ad al-Hussein am Montag in Genf. Er rief die Konfliktparteien zur Einhaltung der im Minsker Abkommen vereinbarten Waffenruhe auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.