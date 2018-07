Washington (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat eine Krise in den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten wegen seiner heftig kritisierten Rede vor dem US-Kongress abgestritten. "Unsere Allianz ist intakt, unsere Freundschaft ist stark", sagte Netanjahu am Montag bei der Jahrestagung der proisraelischen US-Lobbyorganisation AIPAC. Die Berichte über einen Niedergang des US-israelischen Verhältnisses seien "nicht nur voreilig, sondern falsch". Netanjahu beteuerte, dass seine Kongressrede am Dienstag nicht als "Respektlosigkeit" gegenüber Präsident Barack Obama gedacht sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.