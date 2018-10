Washington (AFP) In den USA sind einem Medienbericht zufolge Untersuchungen zu der Frage eingeleitet worden, wie ein potenziell tödliches Bakterium aus einem Hochsicherheitslabor im Bundesstaat Louisiana entweichen konnte. Es gehe um den Erreger Burkholderia pseudomallei, der auch als biologische Waffe gilt, berichtete die Zeitung "USA Today" am Sonntag. Welches Ausmaß die Sicherheitspanne am Tulane National Primate Research Center habe, sei unklar. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, hieß es.

