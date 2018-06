Washington (AFP) Der von mehreren Medien identifizierte IS-Kämpfer "Jihadi John" ist nach Angaben der US-Senatorin Dianne Feinstein ein Ziel der Streitkräfte im Kampf gegen die Dschihadistengruppe. Feinstein sagte dem Sender CBS am Sonntag auf die Frage, ob die USA den Kämpfer des Islamischen Staats (IS) verfolgten: "Oh ja. Er ist ein Ziel. Daran sollte kein Zweifel bestehen."

