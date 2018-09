Kabul (AFP) Nach den schweren Lawinenabgängen im Norden Afghanistans haben die Behörden Mühe, die Stromversorgung der Hauptstadt Kabul wiederherzustellen. Derzeit werde an der Errichtung von drei Notleitungen gearbeitet, da die von Dieselgeneratoren und Wasserkraftwerken produzierten 120 Megawatt nur für ein bis zwei Stunden Strom am Tag ausreichten, sagte der Sprecher des staatlichen Energieversorgers Breschna, Wahidullah Tauhidi, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Normalerweise verbrauchen die fünf Millionen Hauptstadtbewohner 500 Megawatt am Tag, doch ist die Hauptleitung ins benachbarte Turkmenistan, dem größten Stromlieferanten, seit vergangener Woche zerstört.

