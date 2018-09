Dallas (dpa) - Dank eines vorentscheidenden Dreiers von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki kann das Team der Dallas Mavericks wieder aufatmen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA schlugen die Texaner die zuvor fünfmal siegreichen New Orleans Pelicans daheim 102:93. "Es war ein wichtiger Sieg. Im dritten Viertel haben wir in der Defensive stark gespielt", sagte der Würzburger nach dem Spiel, in dem ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoff-Teilnahme gelang.

Beide Teams begannen die Partie mit starken Trefferquoten. Auf seinen ersten Wurf musste Nowitzki zwar bis zum zweiten Viertel warten, legte dann im Spielverlauf aber eine solide Leistung hin: Zurück auf seiner angestammten Position als Power Forward erzielte er elf seiner 14 Punkte nach der Pause, insgesamt schnappte der sich zuletzt als Center aufgebotene Routinier acht Rebounds. Die höchste Führung im Spiel (13) erspielte sich das Team mit dem Start der zweiten Hälfte, ab da zogen die Texaner defensiv stark an. Nowitzkis Dreier zum 100:89 zwei Minuten vor dem Ende machte alles klar.

In den letzten Spielminuten lieferte auch Monta Ellis eine Glanzleistung und überzeugte mit 20 Punkten als Topscorer. Spielmacher Rajon Rondo steuerte 19 Punkte bei, insgesamt sechs Mavericks-Akteure punkteten zweistellig. Für die Kollektivleistung ernteten die Texaner Lob von Mavericks-Coach Rick Carlisle: "Darum ist es ein Team. Wir sind ein Team, das von vielen Spielern Punkte erwarten kann." Nach wie vor muss Dallas jedoch auf die verletzten Stammspieler Tyson Chandler und Chandler Parsons verzichten.

Dallas bleibt in der Western Conference Sechster und somit auf Tuchfühlung zu den oberen Plätzen, knapp hinter den Los Angeles Clippers. In der Nacht auf Freitag treffen die Mavericks auf die Portland Trail Blazers, die mit dem deutschen Profi Chris Kaman zuletzt den dritten Sieg in Serie in der NBA einfuhren. Schon einen Tag später geht es in Oakland gegen die Golden State Warriors zur Sache. "Das wird richtig schwer. Das ist ein Back-to-Back in zwei der lautesten Arenen der NBA. Da müssen wir über uns hinauswachsen", forderte Nowitzki.

