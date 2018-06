Houston (SID) - Ohne NBA-Topscorer James Harden (25) müssen die Houston Rockets am Mittwoch zum Spitzenspiel der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen die Atlanta Hawks um Nationalspieler Dennis Schröder (21) antreten. Shooting Guard Harden wurde von der Liga mit einem Spiel Sperre belegt, nachdem er am Sonntag im Duell gegen die Cleveland Cavaliers (105:103 n.V.) Superstar LeBron James (30) in die Leistengegend getreten hatte.