Berlin (AFP) Vor der Aufhebung der Rezeptpflicht für die "Pille danach" haben Facharztverbände ihre Sorge über mögliche Konsequenzen geäußert. Es sei zu befürchten, dass die Frauen bei der Abgabe der Pille in den Apotheken nicht in ausreichendem Maße beraten würden, hieß es in einem am Dienstag bekannt gewordenen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). "Eine fehlerhafte Beratung erhöht jedoch die Gefahr unerwünschter Schwangerschaften dramatisch." So könne die Wirkung der Mittel, mit der ungewollte Schwangerschaften verhindert werden sollen, ab einem bestimmten Körpergewicht nachlassen.

