Berlin (AFP) Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst der Länder werden nach Ansicht von Verdi-Chef Frank Bsirske die Bürger zunächst noch nicht sehr stark einschränken. Die Belastungen würden sich "deutlich in Grenzen halten", sagte Bsirske am Dienstag im Deutschlandfunk. Es gehe um ein Signal an die Arbeitgeber, in den Verhandlungen nicht länger zu mauern. "Insofern dürften die Dinge zunächst mal sehr überschaubar bleiben", sagte Bsirske. Er erwarte von den Arbeitgebern, dass es in den laufenden Verhandlungen zu "deutlichen Reallohnsteigerungen" komme.

