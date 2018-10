Berlin (AFP) Ein breites Bündnis aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik will sich mit der Zukunft der Industrie in Deutschland auseinandersetzen. Ziel des Bündnisses sei es, konkrete Handlungsempfehlungen für die drängendsten Themen zu entwickeln, erklärte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstag bei der konstituierenden Sitzung in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.