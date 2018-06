Frankfurt/Main (AFP) Die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen in Deutschland haben sich dem Beratungsunternehmen PwC zufolge zuletzt verringert. Die Lohnlücke verkleinerte sich von 16 Prozent auf 14 Prozent, wie aus dem am Dienstag in Frankfurt am Main veröffentlichten neuen "Women at Work-Index" des Dienstleisters hervorgeht. Der Index misst, wie gleichberechtigt Frauen in Industrieländern am Erwerbsleben beteiligt sind. Dazu werden verschiedene Kriterien herangezogen.

