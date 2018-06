Berlin (AFP) Die Große Koalition hat sich auf die Verteilung der Mittel aus ihrem geplanten Investitionsprogramm geeinigt. Von 2016 bis 2017 will der Bund sieben Milliarden Euro zusätzlich in öffentliche Investitionen stecken, wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Gefördert werden sollten damit die öffentliche Verkehrsinfrastruktur, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, die digitale Infrastruktur, der Klimaschutz und der Städtebau.

