Straßburg (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat die geplante Schließung des seit Samstag wegen einer Panne abgeschalteten Atomkraftwerks Fessenheim am Oberrhein bekräftigt. Die Anlage solle noch vor Ende seiner Amtszeit im Mai 2017 stillgelegt werden, betonte Hollande am Montagabend vor Journalisten in Paris.

