Berlin (AFP) Im Fall des ermordeten russische Oppositionellen Boris Nemzow hat die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheuser-Schnarrenberger (FDP) die Einsetzung eines Sonderberichterstatters des Europarats gefordert, um Russland bei der Aufklärung der Tat zu unterstützen. "Dass hier ein Misstrauen berechtigt ist, zeigen die Untersuchungen in den vergangenen Jahren", sagte Leutheuser-Schnarrenberger am Dienstag im RBB-Sender Radioeins mit Blick auf frühere Morde an Oppositionellen in Russland. "Da sind nie wirklich die Verantwortlichen ermittelt worden."

