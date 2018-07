Hannover (AFP) Der niedersächsische Kinderschutzbund will die bei der Einstellung des Kinderporno-Prozesses gegen Sebastian Edathy fällig gewordene Geldauflage in Höhe von 5000 Euro zu seinen Gunsten nicht annehmen. Das habe der Vorstand nach "reiflicher Überlegung" auch "aufgrund persönlich und öffentlich an uns herangetragener Resonanz" entschieden, teilte der Verband am Dienstag auf seiner Facebook-Seite mit.

