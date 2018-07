Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama berät am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Videokonferenz über den Ukraine-Konflikt. An den Gesprächen um 17.30 Uhr MEZ nehmen nach Angaben des Weißen Hauses auch Frankreichs Staatschef François Hollande, der britische Premierminister David Cameron, Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi und EU-Ratspräsident Donald Tusk teil. Ein Sprecher Camerons sagte, dass es bei den Beratungen vor allem um die Umsetzung der Waffenstillstandsvereinbarung von Minsk gehen werde. Auch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland könnte diskutiert werden, hieß es.

