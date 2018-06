Berlin (AFP) Die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen: Allein bei den Kontrollen im Grenzgebiet vergrößerte sich die Zahl der festgestellten illegalen Einreisen von 17.000 in 2013 auf 30.000 im vergangenen Jahr, heißt es in der am Dienstag AFP vorliegenden Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Bundespolizei.

